«Помочь непросто»: Сергей Соседов заявил о проблемах со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Музыкальный критик жалуется на слабость. Что говорят врачи?

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Причиной такого состояния журналист называет низкое артериальное давление, которое он никак не может поднять. Об этом пишет URA.RU.

«У меня слабость в последнее время. Низкое давление очень. Я даже думаю, что оно у меня практически всю жизнь такое. А сейчас — практически постоянно. Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять», — рассказал музыкальный критик.

По словам самого Соседова, он обращался со своим недугом ко врачам. Однако они утверждают, что поднять артериальное давление очень непросто. Для улучшения состояния журналисту посоветовали заниматься спортом, есть шоколад и побольше соленой пищи, а также пить больше воды.

Соседов отметил, что существуют и альтернативные способы лечения. К примеру, иглоукалывание и использование лечебных пиявок (гирудотерапия).

Сергей Соседов — российский журналист, историк музыки и музыкальный критик. Свою карьеру начинал в газете «Гудок». Его первый материал был опубликован в 1989 году. Тогда он взял интервью у певицы Эдиты Пьехи. Около десяти лет слушал лекции по теории и истории музыки в московском музыкальном училище и консерватории. В 1996-м окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом.

Прорывом в карьере молодого журналиста стала передача «Акулы пера» на телеканале ТВ-6, в которую он попал в 1995 году. С тех пор Соседов участвовал во множестве разных проектов. В апреле прошлого года журналист вернулся на НТВ в качестве члена жюри шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что музыкальный критик Сергей Соседов объявил о начале гастрольной деятельности по России.