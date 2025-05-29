Пиар-акция: российские космонавты раскритиковали полет Кэти Перри на корабле New Shepard

Фото: Zuma\TAСС

Наши летчики покоряют межзвездное пространство не ради развлечения.

Полет певицы Кэти Перри на корабле New Shepard не был космическим. Об этом написало ТАСС со ссылкой на заявление российских космонавтов Ивана Вагнера и Александра Гребенкина на торжественной встрече участников экипажей 71 и 72 длительных экспедиций на МКС.

По словам летчиков, полет Кэти Перри и невесты американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санче был суборбитальным, а не космическим.

Вагнер уточнил, что Blue Origin — это коммерческая компания Безоса, который за свои собственные деньги может делать все, что хочет, в том числе и проводить подробные пиар-акции звездам.

Он также подчеркнул, что российские экипажи за пределами нашей планеты выполняют задачи, поставленные государственной программой.

Его коллега добавил, что отечественная пилотируемая космонавтика связана с наукой. Гребенкин подтвердил, что туристы тоже летают в космос. Однако он считает, что это не место для подобных развлечений.

«У нас все-таки наша отечественная космонавтика, в первую очередь, эта работа связана с научной составляющей, с эксплуатацией нашей техники ракетно-космической. Больше практической пользы идет и больше практического применения. Я не считаю, что космос — это прогулка и место для каких-то таких акций», — объяснил космонавт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Эмили Ратаковски раскритиковала полет Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса в космос.