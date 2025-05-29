Как защитить себя? В России появились смертельно опасные насекомые

Фото: 5-tv.ru

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На юге страны появились комары, переносящие лихорадку чикунгунья.

В России стоит опасаться тигровых комаров клещей, слепней, пауков и муравьев. Они являются переносчиками опасных болезней, пишут URA.RU.

Так, тигровые комары могут заразить лихорадкой чикунгунья — острым вирусным заболеванием, основными симптомами которого является высокая температура — 39-40 градусов, сильные боли в суставах, головная боль, мышечная, тошнота и слабость. Возможные последствия болезни — хронический полиартрит, кровоизлияния в глазах менингоэнцефалит или даже смерть.

Смертельно опасные насекомые уже были зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму. Их отличительные черты — черно-белые плоски на теле, обычно характерные для тропических регионов. В общем-то, «Родина» тигровых комаров — тропики, однако из-за изменения климата и активного туризма их ареал обитания значительно расширяется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смертоносные комары добрались до России. Когда-то они спровоцировали самую крупную за 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Другое название этого недуга — болезнь «скрюченного человека».