Пожаловались 19 человек: стал известен диагноз пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

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Накануне на борту судна, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, туристы пожаловались на недомогание.

У 14 из 19 пожаловавшихся на недомогание пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков» диагностировали ротовирусную инфекцию. Об этом сообщила компания-владелец судна «Мостурфлот».

«Результаты анализа показали ротавирусную инфекцию у 14 пассажиров, 12 взрослых и двух детей», — уточнили в круизной компании.

Представители организации заверили, что после первого же случая жалобы на недомогание незамедлительно была проведена санитарная обработка помещений. Организация также отметила, что после завершения круиза теплоход пройдет дополнительный комплекс санитарно-эпидемиологических мер. Затем «Михаил Булгаков» продолжит работу по своему регулярному расписанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на следующем из Санкт-Петербурга в Москву теплоходе отравились 11 детей. Во время остановки в Угличе туристов осмотрели медики. Этот инцидент привлек внимание ярославского управления Роспотребнадзора.

Заболевшие были изолированы, а «Михаил Булгаков» продолжил движение по намеченному маршруту. Уже был проведен ряд мер для выяснения причин произошедшего. Специалисты планируют проверить воду и еду на теплоходе.