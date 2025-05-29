На восьмом месяце: Кэсси Вентура преждевременно родила после суда над P. Diddy
Певица Кэсси Вентура преждевременно родила на 8-м месяце после суда над P. Diddy
Фото: www.globallookpress.com/Byron Purvis
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Певица, дав показания против экс-возлюбленного, была госпитализирована.
Певица Кэсси Вентура родила на восьмом месяце беременности. Газета Daily Mail предполагает, что причина преждевременных родов — стресс, который Вентура испытала в ходе дачи показаний против экс-возлюбленного, американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy).
Источник газеты сообщил, что певица стала мамой в третий раз спустя всего несколько дней после того, как Кэсси пришлось провести несколько дней в зале суда. Ей пришлось непросто: из-за большого срока девушка постоянно просила о перерывах и плакала.
Кроме того, певице пришлось рассказать подробности издевательств, которые она претерпевала, будучи в отношениях с P. Diddy.
Вентура родила мальчика. Известно, что с ней и с малышом все хорошо.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременная Кэсси Вентура госпитализирована после суда над P. Diddy. В 2019 году певица вышла замуж на известного фитнес-тренера Алекса Файна. Супруги воспитывали двоих дочерей, а теперь стали родителями в третий раз.