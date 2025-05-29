Акцент на осознанность: форум «Репутация. Зеленый мир» начал работу в Москве
Форум «Репутация. Зеленый мир» начал работу в Москве
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Жданов; 5-tv.ru
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Участники обсуждают концепцию устойчивого развития России.
Об элементах безупречного национального имиджа сегодня говорят в Москве. В столице открылся международный бизнес-форум устойчивого развития «Репутация. Зеленый мир». Площадка объединила более тысячи участников — это молодые предприниматели и студенты со всей России.
А еще более 20 тысяч человек из разных стран присоединились онлайн. Цель форума — выработка концепций устойчивого развития России с акцентом на осознанность, ответственность и национальные ценности. Спикерами стали представители власти, бизнеса, науки, а также талантливая молодежь.