Многостороннее взаимодействие: Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению
Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил успешную реализацию совместных проектов, а также динамичное и плодотворное развитие интеграционных процессов. Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС будут наращивать многостороннее взаимодействие в интересах стабильности.