Многостороннее взаимодействие: Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению Сегодня, 18:25 22 22 Путин поздравил с Днем ЕАЭС коллег по объединению

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.