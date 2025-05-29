СК возбудит уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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В Кремле назвали ситуацию вопиющей.

Уголовное дело возбудят по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Владимира Мединского и его семьи. В СК заявили, что все причастные будут установлены для последующего привлечения к уголовной ответственности.

Сообщается, что в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» появилась информация о жене, детях, отце и сестре главы нашей переговорной группы в Стамбуле. Анкета самого Мединского существует уже несколько лет.

Ситуацию с угрозами в адрес помощника президента сегодня прокомментировали в Кремле.

«Важно, чтобы наши соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы. Если их источником является Украина и киевский режим, то ситуация более чем вопиющая», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.