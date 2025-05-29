Наш ответ коле: раскрыт секрет приготовления кваса из мяты и смородины

Фото: 5-tv.ru

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Такой напиток поможет справиться со стрессом, а также улучшит сон.

Травник с медицинским образованием из Кургана Дмитрий Юровский поделился с URA.RU рецептами травяных квасов, которые жители региона традиционно готовят в летний период. Чем же они отличаются от обычных и как их правильно готовить?

Традиционные квасы, которые готовят на воде, траве и, как правило, меде, называют сурицы. В качестве ингредиентов травник советует использовать листья черной смородины, мяты и мелисы. В трех литрах теплой воды следует растворить три-пять столовых ложек меда и туда добавить выбранные травы. В теплом месте можно настаивать один-два дня до появления пузырьков газа. Затем напиток надо отфильтровать и охладить, после чего можно пить.

«Травяной квас по вкусу напоминает напиток из чайного гриба. Он полезен для микрофлоры кишечника и иммунитета. Некоторые напитки обладают успокаивающим действием, помогают бороться со стрессом. Для вкуса и аромата можно добавить ягоды», — рассказал Дмитрий Юровский.

Травяные квасы с мятой и мелисой помогут справиться со стрессом, успокоиться. Также они положительно влияют на сон. В то же время, из-за наличия пузырьков газа он еще поможет и утолить жажду в летний период.

Травы можно добавить и в обычный квас. Однако все же лучше перед применением лекарственных растений проконсультироваться с врачом.

Квас — это традиционный напиток славянских и балтских народов. Он представляет собой продукт брожения ржаной муки и ржаного или ячменного солода. Также его готовят из сухого ржаного хлеба, свеклы, фруктов и ягода. В качестве добавок могут выступать пахучие травы, мед, пчелиные соты. В древности на Руси квас был крепче и гуще современного пива и выступал основным хмельным напитком. Отсюда и слово «квасить», входящее и в современный лексикон.

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