Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская армия освободила три населенных пункта – Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вглубь вражеской обороны. ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь в ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 160-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — указано в сообщении ведомства.

Российские ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 123 беспилотника, из них 47 - вне зоны проведения СВО.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожила 36 138 единиц военной техники противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.