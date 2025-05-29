Пушилин: ВС РФ постепенно продвигаются к Красноармейску в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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По мнению главы республики, есть шанс освободить населенный пункт, не прибегая к уличным боям.

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются к Красноармейску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе.

«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения», — сказал Пушилин.

Глава ДНР допустил вариант развития событий, при котором ВС РФ удастся освободить населенный пункт, не прибегая к уличным боям. По словам Пушилина, приоритетная задача — сохранение личного состава российской армии.

О ведении боевых действия в окрестностях Красноармейска Пушилин сообщил в марте. Тогда глава республики подчеркнул, что украинские войска предпринимают попытки контратак на этом направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев и Пушилин обсудили сельское хозяйство и экологию в ДНР. Если точнее — итоги реализации национальной программы «Экология» в ДНР.