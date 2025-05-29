В здоровом теле: какие болезни снижают сексуальное влечение

Фото: www.globallookpress.com/Bill Bachmann

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Половая активность человека во многом зависит от физического и психологического состояния.

Болезни эндокринной системы снижают уровень полового влечения. Об этом изданию Lenta.ru рассказала кардиолог Елизавета Скородумова.

По словам медика, нарушения в работе эндокринной системы может сказаться на сексуальной жизни. И гипотиреоз, и гипертиреоз, и другие недуги, вызывающие дисбаланс гормонов щитовидной железы, приводят к усталости, депрессии или тревоге и способны сказаться на либидо.

Сахарный диабет также может негативно влиять на сексуальную активность человека из-за нейропатии, которая часто сопровождает данное заболевание, и нарушениях кровообращения, отметила врач.

«Другая группа заболеваний — сердечно-сосудистые. Сюда относят атеросклероз, гипертонию, которые ухудшают кровоснабжение половых органов, влияя на возбуждение; сердечная недостаточность: снижение общей выносливости и страх физической нагрузки могут также подавлять либидо», — пояснила Скородумова.

Психологические заболевания тоже влияют на уровень полового влечения человека. Депрессия, хронический стресс, расстройства пищевого поведения, низкая самооценка и посттравматическое стрессовое расстройство сказываются на сексуальном влечении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексолог назвала признаки несовместимости партнеров.