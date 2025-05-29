Предприятия Москвы увеличивают объем выпуска продуктов для здорового питания

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Компании производят вафли без глютена из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной и миндальной муки, низкоуглеводные булочки и другое.

Столичные компании выпускают широкий перечень продуктов для тех, кто ведет здоровый и активный образ жизни, а также следит за питанием. Московские предприятия предлагают линейки товаров без глютена, сахара, молока или искусственных добавок, наращивают ассортимент и увеличивают объемы производства. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в пищевой отрасли Москвы действует более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию. Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет. В первом квартале 2025 года компании произвели более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них и выпустили свыше 168 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Например, «Другой хлеб» производит продукцию со сбалансированным составом, которая может стать здоровой основой для быстрых завтраков. Компания изготавливает вафли без глютена из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной и миндальной муки, а также низкоуглеводные булочки. В январе — марте предприятие значительно увеличило объем выпуска товаров.

«Любовь к своему делу и внимание к ингредиентам позволяют нам создавать по-настоящему особенные и здоровые блюда. Сейчас в нашем ассортименте есть продукты для любого питания, различных диет и лечебных протоколов. Мы видим, что спрос на здоровый и диетический рацион растет. Так, в первом квартале 2025 года мы увеличили производство на 60 процентов», — отметила Виктория Вострилова, генеральный директор компании.

Столичная производственная компания «Фуд Рев» выпускает шоколадные батончики и конфеты с чистым, натуральным составом без добавленного рафинированного сахара. Недавно предприятие расширило ассортимент и начало изготавливать арахисовые и кокосовые конфеты с растительным маслом и магнием, которые способствуют снижению уровня тревоги и стресса.

Компания также запустила линейку биологически активных добавок на основе уже знакомых покупателям батончиков без сахара с витаминами и микроэлементами. В составе присутствуют антиоксидант витамин С и железа фумарат, которые помогают улучшить состояние иммунной системы, повышают тонус и эластичность стенок сосудов, нормализуют биохимические показатели крови.

Еще один производитель «Гранола. Лаб» создает готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Компания специализируется на выпуске гранолы — готовой к употреблению смеси запеченных злаков, орехов, ягод, сухофруктов и других натуральных наполнителей. Продукт производится без добавления сахара и искусственных красителей.