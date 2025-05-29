Установлена личность второго погибшего в Ставрополе мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Следствием рассматриваются все возможные версии случившегося, в том числе террористический акт.

Второй погибший при взрыве в Ставрополе — 29-летний знакомый ветерана СВО Заура Гурциева. Об этом сообщили в региональном СК.

Уточняется, что следствием рассматриваются все возможные версии случившегося, в том числе террористический акт.

В ведомстве добавили, что у правоохранителей есть все основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства.

Ночью глава города Иван Ульянченко сообщил о гибели двух мужчин после, предположительно, взрыва во дворе жилого дома на улице Чехова. По словам очевидцев, незадолго до происшествия погибшие сидели на лавочке и распивали спиртное. При взрыве повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Саму многоэтажку взрывная волна не задела.

