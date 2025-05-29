«Искандер» уничтожил командный пункт центра спецопераций «Юг» ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Также российская армия нанесла удар по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

ВС РФ ударом «Искандера» и БПЛА уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны.

"Комплексный удар расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ и БпЛА «Герань-2» нанесен по командному пункту сводного подразделения центра ССО «ЮГ» ВСУ в Николаевской области. Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения. А также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — сообщает ведомство.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.