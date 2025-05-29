Опубликованы кадры с моментом взрыва в Ставрополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;5-tv.ru

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Рассматриваются все версии, в том числе организация теракта нацистами с Украины.

Кадры, предположительно, момента взрыва, в результате которого погиб ветеран СВО в Ставрополе, оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео запечатлено, как мужчина подходит к другому. После этого происходит взрыв.

Ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате ночного взрыва в Ставрополе, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Рассматриваются все версии, в том числе организация теракта нацистами с Украины, отметил он.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия.

Ночью глава города Иван Ульянченко сообщил о гибели двух мужчин после, предположительно, взрыва во дворе жилого дома на улице Чехова. По словам очевидцев, незадолго до происшествия погибшие сидели на лавочке и распивали спиртное. При взрыве повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Саму многоэтажку взрывная волна не задела.