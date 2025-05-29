Самолет потерпел крушение на востоке Южной Кореи
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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По предварительным данным, это борт военно-морских сил.
Самолет потерпел крушение в городе Пхохан, на восточном побережье Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.
«В [округе] Намгу, Пхохан, Кенсан-Пукто, потерпел крушение объект», — говорится в материале.
Изначально предполагалось, что это гражданский небольшой самолет, который врезался в склон горы. По обновленным данным, это борт ВМС.
На борту было четыре человека, пишет Yonhap.
Легкомоторный самолет ранее потерпел крушение в Кронштадте. По предварительным данным, у него отказал двигатель. На борту находились два члена экипажа. Оба живы, на земле тоже никто не пострадал, хотя судя по кадрам с места событий приводнение было жестким.