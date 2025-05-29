Очки от солнца: как выбрать и не навредить зрению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ни в коем случае не стоит покупать защиту от ярких лучей в метро.

Солнцезащитные очки — это не просто модный элемент образа, а реальная защита глаз от ультрафиолета. Но если выбрать их неправильно, вреда будет больше, чем пользы. О том, как не ошибиться с выбором, рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Главное — не путать затемнение с защитой. Темные линзы без УФ-фильтра могут быть опасны: зрачки расширяются, а ультрафиолет бьет по глазам в полную силу.

«Идеально, если очки имеют максимально прилегающую к лицу оправу и широкие дужки, чтобы минимизировать попадание боковых и отраженных солнечных лучей», — рассказала эксперт.

Даже в пасмурную погоду глаза продолжают ловить до 90% ультрафиолета, поэтому снимать очки «из-за облаков» — плохая идея. А для тех, кто избегает белых пятен от оправы на загаре, есть альтернатива: шляпа или панама. Это все равно лучше, чем просто щуриться под солнцем.

Носите линзы? Тогда ищите модели с УФ-фильтром — они защищают и роговицу, и хрусталик. Если же пользуетесь очками с диоптриями, выбирайте фотохромные линзы. Они автоматически подстраиваются под освещение — в помещении светлеют, на улице темнеют.

Покупать очки стоит только в проверенных оптиках. Никаких лотков у метро — ни один человек не сможет на глаз определить уровень защиты. Подделка может стоить слишком дорого: ультрафиолет при длительном воздействии повышает риск ожогов и катаракты.

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