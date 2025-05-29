Бизнес без правил: улицы Петербурга заполонили пешие торговцы

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Они продают цветы, сувениры, дождевики.

В Петербурге борьба с торговыми павильонами, ларьками и летними верандами в историческом центре привела к новой проблеме. Улицы Северной столицы буквально заполонили продавцы с тележками. Они активно торгуют сувенирами, цветами и дождевиками. Жалобы на них поступают от владельцев стационарных магазинов, которые остались без прибыли. Насколько законный такой «пеший бизнес» и как власти собираются наводить порядок в этой сфере — разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Тележку дали, вручили цветы. Теперь задача Елены — привлекать внимание туристов и продать как можно больше букетов, желательно все. Ценообразование динамическое.

В конце дня Елена обязана отдать предпринимателю 80% от выручки — остальное себе. За день выходит две-три тысячи рублей. Организатор торговли на колесах Глеб Южик, с которым мы пообщались по телефону, уверен, что схема бизнеса — кристально чистая.

«Вы не нарушаете закон, если выходите и торгуете, перемещаясь время от времени? Ну а почему? Что нарушает какое законодательство? Это же не размещение НТО. НТО это НТО. Разные классификации у НТО и ручной тележки», - заявил организатор бизнеса Глеб Южик.

Действительно разносная торговля — отдельный вид бизнеса, который не требует ни разрешения, ни лицензии. Можно, прогуливаясь с лотком или тележкой, выбирать любое место. Нужно лишь зарегистрировать ИП и подтверждать оплату квитанцией или товарным чеком. Продавец цветов Любовь Чанкаева оформлена официально — показывает нам все документы.

— С этого всего 10% я имею. Не меньше полутора тысяч.

— А налоги отчисляются, вам известно?

— Конечно наверное, да, раз официально все.

Такая нездоровая конкуренция не нравится продавцам магазинов, рядом с которыми размещаются мобильные, цветочные прилавки. В городе сейчас настоящее нашествие таких торговцев.

После того, как в комитете по промышленной политике стали массово исключать адреса из схемы размещения нестационарных торговых объектов, по сути зачищая центр Петербурга от ларьков и павильонов, на их места тут же пришли многочисленные представители разносной торговли — с лотков и сумок-тележек. Проверки профильных комитетов показали, что работают они приемущественно по закону.

Нет никаких правил торговли для тех, кто ведет разносной бизнес. Можно формально сделать несколько шагов, и то если нагрянут проверяющие.

«Я торгую с рук, можно сказать, товар находится на мне, а не на земле. У меня все в порядке с налогами и все оплачивается», — заявила предприниматель Екатерина.

Продавец свистулек Вячеслав сидя на месте зарабатывает по четыре тысячи рублей в день. Заманивает покупателей звуком. А вот Владимир Шкляр, который приехал из Беларуси, к такому бизнесу в Петербурге относится отрицательно.

«На Дворцовой площади с рук стоят торгаши в святом месте для каждого туриста, на себя навешивает и продает это все. Навязчиво и неприятно», — заявил турист.

Вероятно, прислушиваются к похожим претензиям гостей города и в комитете по промышленной политике, где озаботились тем, чтобы разработать новые правила игры для тех, кто сейчас чувствует себя монополистом.

Факты осуществления разносной торговли негативно сказываются на благоустройстве города и эстетическом его облике. Комитетом проводится работа по внесению изменений в действующее законодательство в целях урегулирования указанного вопроса.

Вероятно, появятся новые правила торговли и требования ужесточат, чтобы стихийные и неконтролируемые продажи цветов, свистулек, сувениров и дождевиков обрели цивилизованный, подстать Петербургу вид.