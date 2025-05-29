Идет зачистка: в Курской области ВС РФ разминируют освобожденные районы

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Украинские боевики оставили после себя много орудия и снарядов.

В освобожденных районах Курской области наши военные сейчас ведут разминирование. Отступая, украинские боевики оставили много оружия и неразорвавшихся снарядов. Находиться в приграничье пока опасно. Населенные пункты, дороги и леса буквально усеяны вражескими гранатами, минами и бомбами. За тем, как российские саперы производят зачистку, наблюдал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Это позиции ВСУ, которые отбили бойцы 352 полка и сами заняли здесь оборону.

«На данной точке был остановлен накат немцев, которые хотели зайти в населенные пункты Киреевка, Бахтинка, Леонтьевка», — заявил боец 352 мотострелкового полка с позывным «Дос».

«Дос», «Шайба» и «Хават» показывают, что осталось от их опорника, где батальон стоял насмерть, отбивая каждую атаку противника.

«Сколько мы здесь. Три месяца мы здесь прожили. Это сентябрь, октябрь… В ноябре меня ранило. И вот только сейчас я попал сюда», — рассказал боец с позывным «Хават».

И здесь до сих пор небезопасно.

«Идем очень аккуратно, все внимание под ноги. Одно неловкое движение — и вот… УКрасным помечено, лежит лепесток. Даже касание одной ветки может спровоцировать взрыв», — рассказал корреспондент Тимашев.

«Лепесток» — мина коварная. Из-за небольшого размера, всего 12 сантиметров, заметить ее на земле или в траве не так и просто. Есть участки, где через каждые 30–40 сантиметров лежит «Лепесток».

Еще дальше лежат неразорвавшиеся самопальные авиационные бомбы ВСУ. Чтобы выбить наших бойцов, боевики использовали даже химическое оружие.

Все это ВСУ сбрасывали с тяжелых беспилотников типа «Баба Яга». Летали и днем, и ночью… Порой сразу по двое. Один дрон удалось сбить нашим артиллеристам.

«Били по лесполке, которая позади нас, и она взрывается в воздухе. Осколками попали в „Бабу Ягу“. Случайно? Да. Не планировали… но было эффектно», — заявил боец 352 мотострелкового полка с позывным «Дос».

Вот эти кадры. Подбитый вражеский БПЛА кружит над лесопосадкой, раздувая винтами дым. Позже беспилотник заберут в качестве трофея, как и другое вооружение ВСУ.

«Это у нас трофей, полученный в бою в Русском Поречном, где происходили военные преступления. Это немецкий Haenel», — заявил боец 352 мотострелкового полка с позывным «Дос».

Здесь же противотанковый комплекс Javelin и целая коллекция иностранных гранат.

Командир взвода с позывным «Широкий» тестирует бельгийскую штурмовую винтовку СКАР. Качество иностранного оружие говорит само за себя.

От воды и грязи автомат заклинило. Выстрела нет ни с первой, ни со второй попытки.

Сколько еще такого оружия, боеприпасов и мин в лесопосадках Курской области не подсчитать, бойцы предупреждают мирных жителей об опасности и просят пока не ездить в недавно освобожденные поселки Курской области.