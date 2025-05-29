Неоправданные риски: назван самый опасный период беременности

Фото: www.globallookpress.com/Caroline Seidel

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Важно вовремя исключить прием сильнодействующих лекарств.

Беременность — это период, когда женщине необходимо особо тщательно следить за здоровьем и образом жизни. Подробнее об этом в беседе с Газета.ру рассказала акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Дарья Казакова.

Хотя каждый триместр важен для развития плода, первый считается наиболее критическим. В этот период, по словам эксперта, происходит имплантация эмбриона в матку, а также закладываются основные органы и системы будущего ребенка. Поэтому именно в начале беременности риск кровотечения и выкидыша наиболее высок.

Казакова подчеркнула, что на ранних сроках женщина может даже не подозревать о своем положении, однако именно в это время вредные внешние факторы наносят серьезный ущерб плоду. В числе этих аспектов алкоголь, курение, травмоопасные виды спорта, прием опасных медикаментов и рентгеновское излучение.

Для успешного протекания беременности важно как можно скорее обратиться к акушеру-гинекологу. Это позволит провести необходимые исследования, получить рекомендации по питанию и образу жизни, а также, при необходимости, начать прием витаминов и поддерживающих препаратов.

Казакова отметила, что регулярное наблюдение и выполнение рекомендаций врача являются ключевыми для благополучного течения беременности и правильного развития плода.

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