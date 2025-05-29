Путин: занятия спортом должны быть доступны для ветеранов СВО

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Президент поддержал идею комплексных реабилитационных центров по всей стране.

Активно заниматься спортом в нашей стране должны около 70% россиян. Такую задачу поставил Владимир Путин на Совете по развитию физической культуры. При этом, одной мотивации в данном деле, как известно, не всегда достаточно. Важно, чтобы занятия были доступны. Особенно людям, чьи возможности по каким-то причинам ограничены. Сейчас это особенно важно, ведь подобная активность помогает и в реабилитации бойцов СВО. Тему продолжил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В столичном спортивном центре ветераны СВО — призеры российских чемпионатов, заслуженные мастера спорта. Те, кого не сломило тяжелое ранение, готовятся к будущим соревнованиям.

«Образовательный-демонстрационный центр на базе Паралимпийского комитета — уникальная площадка, такая единственная в России. Здесь участники могут заниматься футболом, волейболом, хоккеем, а с ними работают заслуженные тренеры России», — рассказал Полторанин.

В состав паралимпийских региональных сборных на сегодня уже вошли 300 бойцов, более десятка достигли самых высоких наград. Вовлекать участников СВО в адаптивный спорт — поручение президента, и на совещании совета по развитию отрасли Владимир Путин напомнил об этом.

«Отдельная и важная задача — обеспечить самые широкие возможности для того, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни, порой после тяжелых боевых ранений. Знаю, многие из них не только регулярно занимаются спортом, но и стали членами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня, вдохновляют своим мужеством, показывают пример другим», — отметил Путин.

Камиль Ижболдин из Пскова — пример стойкости и силы духа для сотен тысяч здоровых спортсменов. Он с легкостью может пробежать стометровку на протезе. Ранение Камиль получил на луганском направлении во время боевого задания.

«Потерял кровь, так как эвакуация три километра длилась, а уже в декабре встал на протез, прыгнул с парашютом», — рассказал Камиль.

После чего открыл школу самбо для здоровых детей во Пскове.

Перед тем как попасть в спорт, с ветеранами СВО работают лучшие специалисты. Вот, например, Андрей уже на втором занятии по лыжам показывает неплохие результаты.

Ветераны СВО сейчас активно принимают участие в турнирах «Кубка защитников Отечества». Теперь они будут проводится на призы президента страны. Владимир Путин предложил поддержать тех, кто непосредственно работает с людьми, — тренеров, инструкторов, врачей. И делать ставку на молодых.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдолимпийцам, а также их наставникам», — подчеркнул Путин.

А вот тем, кто сопровождает здоровых олимпийских спортсменов, следует отказаться от специалистов по нетрадиционной медицине, которых привлекают к работе.

«Есть у нас определенный правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается профессионально. Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства. Это же не частная лавочка. Я прошу Олимпийский комитет как-то обратить на это внимание и с коллегами в федерациях все это проработать, привести это в состояние какого-то здравого смысла», — заявил Путин.

Привести в порядок президент требует и систему протезирования для людей с ограниченными возможностями. Производство спортивных протезов, устройств для верхних и нижних конечностей уже налажено в России. Таких компаний — около 200. Владимир Путин поручает создать единый реестр организаций.

«Такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг в этой сфере. Необходимо активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий», — добавил Путин.

Так, предприятие ЦИТО уже выпустило более 6 тысяч протезов, из которых треть — высокотехнологичные. Специалисты учат ветеранов СВО заново ходить и выполнять элементарные вещи: брать со стола предметы, пользоваться розеткой, отвечать на домофон. Ни один пациент не остается без заботы и внимания — то, о чем всегда говорит президент.