Путин провел встречу с председателем верхней палаты Таджикистана Эмомали

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

С нашей стороны также присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали. Он прибыл в Москву с официальным визитом. С нашей стороны во встрече также участвовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А уже вечером у президента состоялся телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Как уточняет пресс-служба Кремля, лидеры России и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и энергетической областях.