Умер актер серии ужастиков «Детские игры» Эд Гейл

Фото: © Getty Images/Albert L. Ortega

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В последние годы он подозревался в домогательствах к несовершеннолетним.

Американский актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры», скончался на 62-м году жизни, об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на источник.

По имеющейся информации, артист ушел из жизни в одной из больниц Лос-Анджелеса во вторник, 27 мая. В момент смерти рядом с ним был собеседник, который передал порталу сведения.

Известно, что в прошедшие годы в отношении актера велось расследование, поскольку его подозревали в домогательствах к несовершеннолетним. Смартфоны артиста изъяла полиция Лос-Анджелеса во время обыска.

Причина смерти Гейла пока не ясна. Он принимал участие в ряде кинопроектов, среди которых «Детские игры», «Говард-утка» и «Байкерши в городе зомби». Эд снялся более чем в 130 фильмах, телешоу и рекламных роликах.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер фильма «Каникулы Кроша» Василий Фунтиков. Его творческая биография включает 30 киноработ. Артист ушел из жизни в возрасте 62 лет.