На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика врожденный порок сердца.

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Срочная операция может спасти жизнь шестилетнему Денису из Петербурга. У ребенка врожденный порок сердца. Мальчику тяжело дышать, его организм страдает от нехватки кислорода. И сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с вами можем помочь семье собрать необходимые средства. Требуется 2 604 000 рублей. Все, что нужно сделать, — это отправить СМС-сообщение с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Или отсканировать QR-код на экране во время сюжета.

В этой игрушечной железной дороге — весь его детский мир, ограниченный стенами квартиры. Он укладывает рельсы, строит мосты, устанавливает дорожные знаки.

«Здесь есть развилка, здесь знак „стоп“, потому что здесь обрыв», — говорит маленький Денис Лейвебер.

Рассказывать о любимой игре мальчик может часами. Но каждое слово из-за одышки дается с большим трудом.

У Дениса — тяжелейший порок сердца: не работает легочная артерия. Органы дыхания снабжаются кровью по чрезвычайно тонким сосудам. За шесть лет он перенес шесть операций.

«После рождения сразу ребенка забрали в детскую городскую больницу. И на КТ выяснилось, что у него атрезия легочной артерии 4 типа. Этот тип у нас в нас в России считается неоперабельным», – рассказывает Виктория Лейвебер, мама Дениса.

Из роддома их выписали только спустя три месяца. Денис почти не набирал вес. Потом перенес бронхит. Началась сильная тахикардия. Сердце сокращалось с частотой 250 ударов в минуту! Тогда Дениса впервые прооперировали.

«Операция прошла с осложнениями. У него было кровотечение, которое не могли остановить несколько суток. С открытой грудной клеткой он лежал несколько суток», – вспоминает мама Дениса.

После этого около года Денис жил и развивался относительно нормально, а затем у него резко упал уровень кислорода в крови. Врачи сообщили, что больше ничем не могут помочь. И только испанские кардиологи дали надежду, сделав мальчику несколько успешных операций. Сейчас пришло время менять стенты в его патологически узких сосудах.

«Денис просто не сможет долго компенсировать отсутствие нормального обеспечения кислородом своих органов. То, что сейчас врачи пытаются нормализовать и сделать, является жизнеспасающими операциями для Дениса», – объясняет главный врач детского медицинского центра, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Стоимость операции — 2 604 000 рублей. Виктория воспитывает сына одна — это очень большие деньги для их маленькой семьи.

«Сумма эта, конечно, космическая, и нам неоткуда просто ее взять. Я живу от поездки до поездки, собираю деньги на лечение, на проживание», — говорит мама мальчика.

Главное, что после всех хирургических вмешательств виден результат. Сатурация поднялась с 60 до 90, Денис отстает только в физическом, но не интеллектуальном развитии. Уже умеет читать и считать.

Мальчик редко ходит в детский сад, но у него там много друзей: Денис только жалеет, что не может бегать вместе с ними. Зато иногда ему разрешают плавать.

Уже в этом году Денис станет школьником — пока это будет обучение на дому. Он с нетерпением ждет начала занятий. Но сперва нужно провести еще одну важную операцию. И без нашей помощи мальчик не справится.

Давайте вместе поможем Денису. Отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 22-22! Большое вам спасибо!