Почему люди умирают в самолетах: трагедии на борту и риски высоты

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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В замкнутом пространстве человек сталкивается с условиями, к которым не приспособлен.

Рейса из Екатеринбурга в Сочи, самолет Nordwind Airlines 27 мая подал сигнал бедствия. Воздушное судно экстренно приземлилось в Актобе — 42-летней пассажирке стало плохо прямо в воздухе. Как сообщает URA.RU, женщина скончалась до прибытия медиков.

По словам очевидцев, экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи — среди них искали медработников. Однако оказать женщине действенную помощь не удалось: ее состояние резко ухудшилось, и самолет направился в ближайший аэропорт. После посадки врачи лишь констатировали смерть.

Причины подобных трагедий нередко скрыты в опасных, но малоизвестных рисках авиаперелетов. Один из самых коварных — тромбоз. По данным медицинской статистики, на каждые 6 000 рейсов приходится хотя бы один случай образования тромба. А он может привести к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии — состояниям, при которых счет идет на минуты.

Профессор Никита Ломакин, ведущий кардиолог Центральной клинической больницы, называет тромбоз «невидимым убийцей». По его словам, почти 25% смертей в мире связаны именно с ним. На борту самолета риск особенно высок: неподвижное положение, пониженное давление, обезвоживание и стресс — все это способствует образованию сгустков в венах.

Особенно уязвимы пассажиры старше 40 лет, люди с лишним весом, заболеваниями сердца, а также те, кто недавно перенес операцию или травму. Но даже внешне здоровый человек может попасть в группу риска, если полет длится более 4 часов и проходит без движения и питья.

Именно поэтому врачи советуют не пренебрегать простыми мерами предосторожности: больше двигаться, пить воду, не злоупотреблять алкоголем и при необходимости использовать компрессионные чулки. Жизнь в воздухе зависит не только от работы пилотов, но и от самой тонкой системы — человеческой кровеносной. И порой один незаметный тромб оказывается сильнее любой турбулентности.

Невидимые опасности высоты

Ощущение усталости, головокружения, сухость во рту и разбитое состояние — это не просто «не люблю летать». Все куда глубже. В замкнутом пространстве салона человеческий организм сталкивается с рядом условий, к которым он не приспособлен. И именно они могут запускать цепочку опасных реакций — вплоть до летального исхода.

В самолете воздух не такой, как на земле. Давление на высоте крейсерского полета в салоне снижено примерно на четверть — организм как будто переносится на вершину горы. Это снижает насыщение крови кислородом, и если у здорового человека этот показатель держится на уровне выше 90%, то у людей с проблемами сердца, легких или сосудов — он может стремительно падать. В ответ тело увеличивает частоту дыхания и сердцебиение. А если сердце уже работает с перегрузкой — это становится испытанием.

Ко всему прочему добавляется и сухость воздуха. Поступая снаружи и проходя через системы фильтрации и нагрева, воздух на борту теряет почти всю влагу. Влажность в салоне редко превышает 20%, в то время как на земле она колеблется в районе 40–60%. В результате сохнут кожа, глаза и слизистые, кровь становится гуще, а это уже прямой путь к тромбообразованию. Особенно у тех, кто мало двигается, склонен к отекам или уже входит в зону риска.

Как избежать проблем? Выбирать удобную, свободную одежду. Ослабить обувь или заменить ее на носки. Каждые 30–60 минут пить воду. Не алкоголь, не кофе — обычную воду. И не сидеть неподвижно. Даже в кресле можно делать простую гимнастику: шевелить стопами, напрягать и расслаблять мышцы ног, тянуться вверх, вращать плечами и шеей. А еще лучше — периодически вставать и пройтись по проходу.

Алкоголь перед полетом и во время — табу. Он только усугубляет обезвоживание и снижает реакцию организма на кислородное голодание. А если вы в группе риска — после операции, с варикозом, избыточным весом или проблемами с сердцем — нужна консультация врача и компрессионные чулки в ручной клади.