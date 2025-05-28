Тайная свадьба: Настя Ивлеева отметила свое второе замужество

Настя Ивлеева показала фотографии своего бракосочетания с Филиппом Бегаком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер с супругом организовали банкет через полгода после похода в ЗАГС.

Блогер Настя Ивлеева опубликовала кадры со своей свадьбы в соцсети. Снимки показывает сайт 7Дней.ru.

Звезда вышла замуж за ведущего канала «Культура» и предпринимателя Филиппа Бегака. Пара узаконила отношения в декабре 2024 года, о чем сама знаменитость рассказала в Telegram-канале.

Нынешняя торжественная церемония бракосочетания прошла тайно. Невеста предстала в белом платье в пол со шлейфом, стелющимся по земле, и в кружевной фате. Жених запечатлен в белом пиджаке с бабочкой и в черных брюках. Молодожены позировали на фоне лесного пейзажа у высоких деревьев.

Команда медиапроекта «Настежь» Ивлеевой в Telegram подтвердила, что полноценное мероприятие состоялось. Редакция выложила короткое видео с церемонии и поздравление.

До этого блогер переименовала личный Telegram-канал в «Настежь», а также пообещала сделать из него «по-настоящему честное СМИ».

Ранее, писал 5-tv.ru, Настя Ивлеева назвала свое сходство с персонажем серии романов «Гарри Поттер» Волан-де-Мортом. Звезда намекнула на события «голой» вечеринки, после которого решила полностью поменять образ.