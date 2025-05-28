Украина передала России проект меморандума по урегулированию конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Очные переговоры Москвы и Киева запланированы на 2 июня.

Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Об этом утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил дату и место встречи делегаций России и Украины для второго раунда переговоров между странами. По его словам, следующий этап должен состояться в Стамбуле 2 июня.

К тому же Лавров подчеркнул, что представители Кремля подготовили меморандум, который отражает позицию государства. Он заявил, что в документе отражены все аспекты решения причин, из-за которых начался украинский кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предложила Украине встретиться в ближайшие дни. Помощник президента РФ Владимир Мединский связался с Умеровым по телефону. Он предложил выбрать точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Мединский пояснял, что украинская сторона уходила обсуждать этот вопрос, но «совещание затянулось».

Первый раунд переговоров с делегациями трех сторон — России, Украины и США завершились в Стамбуле 16 мая. Встреча продлилась почти два часа. Глава делегации со стороны России Владимир Мединский тогда заявил, что Москва договорилась с Киевом о представлении своего видения возможного будущего прекращения огня.