Второй раунд: Лавров назвал дату и место встречи делегаций России и Украины

Лавров: второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Москва готова представить Киеву меморандум.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, представители Москвы быстро подготовили меморандум, отражающий позицию страны. В нем раскрыты все аспекты решения причин начала украинского кризиса.

«Наша делегация во главе с [помощником президента России] Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — прокомментировал Лавров.

Глава МИД РФ также обратился к турецким партнерам и поблагодарил их за возможность организовать переговоры между Москвой и Киевом на территории их страны. Лавров также выразил надежду на то, что все стороны, которые заинтересованы в успехе переговорного процесса и поиска мирных путей урегулирования конфликта, окажут поддержку для проведения нового раунда обсуждений.