Фото, видео: 5-tv.ru

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Дети, от которых требуют идеальной успеваемости в школе, всегда находятся в зажатом состоянии.

Троечники становятся более успешными, чем отличники. Причина тому — умение адаптироваться к стрессовым ситуациям, рассказала корреспонденту 5-tv.ru клинический психолог Мариана Абравитова на благотворительном концерте «Школы музыки Брант» при поддержке VK.

«Есть даже такая статистика, что именно троечники становятся потом более успешными в жизни. Потому что у них есть адаптация к ошибкам, к тому, что их ругают, они получают плохие оценки, потом их исправляют», — объяснила Абравитова.

Она добавила, что троечники еще в школе вырабатывают иммунитет к трудностям, учатся преодолевать их. Как правило, реагируют на жизненные перипетии спокойнее, сохраняют холодный рассудок, не растрачивают эмоциональный ресурс сверх меры.

«У них вырабатывается иммунитет к тому, что мир может быть и жестким в том числе. Они от этого не стрессуют, они идут дальше», — сказала психолог.

Эксперт уделила внимание также хорошистам и отличникам. По словам Абравитовой, дети, от которых строго требуют идеальной успеваемости, всегда напряжены.

«А хорошисты и отличники — особенно, если с них жестко требуют великолепных оценок — все время находятся в зажатом состоянии. Они по жизни с большими страхами идут и меньшего добиваются», — рассказала Абравитова.

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