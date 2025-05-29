Хирург из Франции осужден на 20 лет за многолетнее насилие над сотнями детей

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Жоэль Ле Скуарнек в течение 25 лет совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних пациентов.

Французское правосудие наконец поставило точку в чудовищном деле престарелого хирурга-извращенца. Четверть века врач Жоэль Ле Скуарнек, прикрываясь белым халатом, насиловал детей и беспомощных пациентов. Установленных жертв — сотни. Их имена он вносил в свой дневник, который стал основной уликой — и против него, и против системы защиты детей, ведь о преступлениях некогда уважаемого доктора знала не только жена, но и силовые структуры, однако никто ничего не сделал. С приговором ознакомился корреспондент «Известий» Александр Романов.

Место действия — французский город Ванн, регион Бретань. Суд только что приговорил к двадцати годам тюрьмы Жоэля Ле Скуарнека, детского хирурга и педофила, от рук которого пострадало множество детей. За решеткой ему предстоит провести на десять лет больше: дополнительно отбыть срок еще и по другому делу. То есть живым на свободу Скуарнек выйдет вряд ли. Ему и так уже 74 года. Местная пресса пишет о торжестве правосудия. Впрочем, тем, кто следил за процессом, кажется, что это слишком оптимистичная оценка.

«Это был открытый процесс. Так что я смог для себя вынести, что вся система защиты детей в нашей стране не работает. В ней колоссальные дыры», — заявил кинопродюсер Пьер Барнериас.

Действительно, Ле Скуарнек попадал в поле зрения властей не раз, но выходил сухим из воды и оставался на свободе. Даже когда выяснилось, что доктор — любитель детского порно, он отделался условным сроком. И сохранил место в госпитале Жонзак. Коллеги вспоминают, руководство больницы решило, что это слишком мелкий проступок, чтоб расставаться с ценным специалистом.

«Посчитали, что раз об этом написано в личном деле, то это уже достаточное наказание, и не нужно отстранять от медицинской практики за такое незначительное нарушение», — поделился председатель департаментского Совета ордена врачей Приморской Шаранты Паскаль Револа.

Проблема в том, что пристрастия Жоэля Ле Скуарнека не ограничивались одним детским порно. С 1989-го по 2014 год, то есть на протяжении 25 лет, он регулярно насиловал своих маленьких пациентов, когда они находились под анестезией. Делал фотографии, подробно записывал свои впечатления в дневники, рассказывал, как он доволен собой.

«Выкуривая утреннюю сигарету, я размышлял о том, что я великий извращенец. Я одновременно эксгибиционист, вуайерист, садист, мазохист, фетишист, педофил. И я очень рад этому», — писал Ле Скуарнек в своем дневнике.

И одной больницей не ограничивался: растлил шестилетнюю девочку-соседку. Жалобы детей чаще всего оставались без внимания. Да и когда родители приходили разбираться, работодатели Ле Скуарнека безоговорочно принимали его сторону. Благодаря чему он мог и дальше совершать преступления. Установлено больше трехсот его жертв. Сейчас они уже взрослые, но, говорят, так и не смогли начать нормальную жизнь.

«Я стараюсь говорить без злобы, хотя это непросто. Этот человек — хищник. Хищник, который преследует малышей. Он разрушил мою жизнь и жизни множества других детей. Его место — за решеткой, и он должен там оставаться. Он представляет опасность. Его нельзя было подпускать к детям ни под каким предлогом», — поделилась пострадавшая.

Минимум двое из числа жертв преступника замкнулись в себе, а затем совершили самоубийство. Так произошло с Матиасом Вине. Его близкие винят в гибели Ле Скуарнека.

«Другого слова для этого нет. Он убил его. Может, он не брал револьвер, чтобы убить его, но все равно он его убил», — заявила бабушка пострадавшего Морисет Вине.

С этим согласны другие пострадавшие, которые сегодня устроили акцию прямо перед судом. На плакатах чаще всего повторяется слово écouter: «слушайте» или «услышьте нас». Суд завершился, кстати, адвокаты пострадавших говорят, что готовят новые иски, чтобы Ле Скуарнек уже гарантированно не вышел на свободу.

Странно в этой истории вот что: четверть века поступали жалобы на конкретного врача, десятки и сотни жалоб, как в больницу, где он работал, так и в контролирующие органы. Но это не помешало ему спокойно доработать до пенсии. Высказывают версии: то ли Минздрав погряз в халатности, то ли преступник действовал не один, и тут налицо глобальный заговор педофилов, которые покрывают друг друга. И в том, и в другом случае несправедливо, что судят одного Ле Скуарнека. И не трогают тех, кто за него заступался.