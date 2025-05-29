Президент России и лидер Йемена провели официальные переговоры в Кремле

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В ходе встречи Владимира Путина и Рашада Мухаммеда аль-Алими обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Йемене, а также укрепления двусторонних связей.

В Кремле сегодня прошла встреча Владимира Путина и лидера Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими. В стране, которая расположена на юге Аравийского полуострова, идет гражданская война, поэтому глава президентского совета рассчитывает на помощь Москвы в возвращении мира и безопасности. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, вспомнили историю взаимоотношений и наметили дальнейшие планы. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий рассказал подробнее.

Общий язык с арабским гостем долго искать не пришлось. Председатель президентского совета Йемена приветствует Владимира Путина по-русски. Этот визит носит статус официального. И протокол соответствующий. Встреча проходит в парадной Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Лидеры общаются тет-а-тет, без делегаций. И это явный намек — разговор предстоит дружеский.

«Отношения между нашими странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. Еще в 1928 году мы установили дипломатические отношения, и вот сейчас возобновляет работу наше посольство в вашей стране. Я бы хотел отметить, что все эти годы мы почти уже сто лет сотрудничаем очень активно», — заявил Владимир Путин.

«Я прибыл сегодня, чтобы в первую очередь поблагодарить вас за поддержку законного правительства Йемена», — сказал председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед аль-Алими.

Одна из главных тем переговоров — мирное урегулирование в Йемене. С 2014 года в стране идет кровавая гражданская война. Международно признанное правительство было вынуждено расположиться в соседней Саудовской Аравии. Столицу и северо-западные районы контролирует движение «Ансар Аллах» или хуситы. При этом Россия продолжает выстраивать связи с народом Йемена. Что выражается в том числе в экономике.

«В целом, у нас удовлетворительный объем товарооборота, где-то около 400 миллионов долларов. И есть очень хорошие перспективные направления, имею в виду и сельское хозяйство, рыболовство, имею в виду добычу полезных ископаемых, энергетику», — отметил президент России.

С началом войны Израиля в Газе в регионе новый виток эскалации. Хуситы официально выступили на стороне Палестины. Территорию, подконтрольную боевикам, западная коалиция бомбила больше полутора лет. Президент США Дональд Трамп интенсивность авиаударов нарастил, но тщетно.

За месяц воздушной кампании американцы потеряли более миллиарда долларов. Одних беспилотников Reaper хуситы уничтожили на 660 миллионов. И это наглядное доказательство: военными средствами йеменский кризис не решить.

«Мы хотим, чтобы Россия помогала нам в возвращении мира, стабильности, безопасности Йемена. И в возвращении нормального функционирующего республиканского режима. Мы против милитаризации Красного моря, против ухудшения отношений с соседями», — сказал Рашад Мухаммед аль-Алими.

В 2017 году Россия уже предлагала, в том числе Штатам, создать Международную группу поддержки Йемена. Тогда Вашингтон уклонился. Стабилизировать регион, который сами же погрузили в хаос поддержкой так называемой Арабской весны, на Западе не торопятся. Но усилия нашей страны до сих пор востребованы.

Россия на Ближнем Востоке показала себя надежным медиатором: тем, кто свободно ведет диалог со всеми сторонами, в том числе конфликтующими. Москва не привязана к кому-то из региональных игроков, формирует свою независимую позицию. А значит, может внести значимый вклад в мирный процесс. Пожалуй, главное: со всеми странами региона Москва поддерживает рабочие отношения. Закрепить их решено на саммите «Россия — Арабский мир».

«Будем рады вас видеть в России еще раз. Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств. Работа идет по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдет на пользу развития отношений с нашими друзьями в арабском мире», — добавил Владимир Путин.

С Йеменом нас связывает и общее прошлое. Советский Союз помогал арабской республике построить вооруженные силы, наладить образование. Современное йеменское руководство об этом помнит. Рашад аль-Алими не мог не возложить венок к Вечному огню в Александровском саду.