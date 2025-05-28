В Солнечногорске произошел пожар на территории строительного рынка
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области/mchs_mo; 5-tv.ru
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В Прокуратуре Московской области уточнили, что площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.
На территории строительного рынка в Солнечногорске произошел пожар. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
«Днем, 28 мая 2025 года, произошло возгорание на территории строительного рынка, расположенного на Промышленной улице», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Огнеборцы ликвидируют возгорание.
«После ликвидации возгорания Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки по данному факту», — отметили в прокуратуре.
Предварительно, причина пожара — неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования. Установить обстоятельства будет возможно после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
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