Плакала и задыхалась: беременная Кэсси Вентура госпитализирована после суда над P. Diddy

Фото: Birdie Thompson/Zuma/ТАСС

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Певица находится на девятом месяце.

Певица Кэсси Вентура попала в больницу после дачи показаний против экс-возлюбленного, американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy). По данным портала RadarOnline, певица, будучи на восьмом месяце беременности, госпитализирована в тяжелом состоянии.

В 2019 году Кэсси вышла замуж за известного фитнес-тренера Алекса Файна. У пары две дочери, сейчас артистка беременны третьим ребенком. По словам Вентуры, ее жизненный путь — это дорога «исцеления, роста и самопознания».

С Комбсом девушка начала встречаться в 21 год. Их отношения продлились 13 лет. В зале суда Кэсси рассказала, что у музыканта постоянно менялось настроение, он мог ударить ее из-за «неправильного выражения лица».

P. Diddy строго контролировал внешний вид Вентуры. Он не только выбирал ей наряды, но и заставлял постоянно наносить на кожу детское масло, пока она не начнет «блестеть». Рэпер также принуждал девушку к участию в безумных вечеринках. Он систематически подвергал Кэсси сексуальному насилию самостоятельно, а также привлекал к этому других мужчин.

«Это было диссоциативно и ошеломляло. Я и представить себе не могла, что смогу заниматься чем-то подобным, не имея какой-то защиты», — приводит слова певицы The Washington Post.

Вентура присутствовала в зале суда на протяжении нескольких дней. Это далось девушке не просто — будучи на восьмом месяце беременности, она постоянно просила о перерывах и плакала. Предположительно, причиной госпитализации стал пережитый стресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на P. Diddy подала в суд модельер Брайана Бонголан.