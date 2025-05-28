Расцвет весны: традиции и приметы на Вознесение Господне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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От погоды в этот день зависит то, каким будет лето.

Православные христиане 29 мая отмечают Вознесение Господне — один из главных религиозных праздников. Этот день символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса и наполнен глубоким смыслом и традициями. Об этом пишет URA.RU.

История праздника связана с новозаветным событием. Согласно Деяниям апостолов, Иисус после Воскресения собрал своих учеников на горе Елеон. Он благословил их и вознесся на небо. Позже два ангела сказали апостолам, что Христос вернется таким же образом. С этим событием связана и философская трактовка праздника. Согласно ей, Вознесение символизирует возвращение Иисуса Христа к Отцу на небо и начало его духовного присутствия на земле.

Начали Вознесение праздновать еще при императоре Константине в IV веке, который также известен переносом столицы Римской империи в Византий (ныне Стамбул).

Традиционно в этот день в храмах проходят литургии, чтения Евангелия, специальные молитвы. На Руси в этот день пекли пироги с луком и особое кушанье — хлебные «лестнички». Обязательным условием для них было наличие семи ступеней, символизирующих семь небес Апокалипсиса.

В этот день не советуют работать с землей, заниматься тяжелой домашней работой, начинать новые дела, ругаться и сквернословить, а главное отдавать что-либо из дома. Считалось, что таким образом «отдаешь свое счастье». Именно поэтому на Руси было принято возвращать все долги в среду накануне праздника.

Раньше в этот день гадали, каким будет предстоящее лето. Если на Вознесение ясно и солнечно, то урожай будет обильным, а погода теплой. Если же были облачно или дождливо, то и лета ждали прохладного и неурожайного. Роса в этот день считалась целебной и лечащей от всех болезней.

Вознесение, или же Вознесенье в день, традиционно отмечают славяне. Наши предки считали, что с этого дня наступает полный расцвет весны и переход к лету. На Руси также была распространена традиция гадать в этот день. Хлебные «лесенки» бросали на пол около печи, в которой их испекли. Если все «ступени» оставались целыми, значит человек точно попадет на небо. Если же они все разбивались, то путь грешника лежал в ад.

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