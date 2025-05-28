«Подбираем каждую деталь»: как стиль в одежде поможет в оформлении квартиры

Фото, видео: 5-tv.ru

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Важно обращать внимание на мелкие детали своего образа.

Если вы не можете определиться с тем, какое направление для оформления своей квартиры вы хотите выбрать, обратите внимание на свой стиль в одежде. Такой совет дала дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская эксклюзивно для 5-tv.ru.

«В первую очередь я, как дизайнер интерьеров, обращаю на стиль одежды клиента. Ведь это отражается и на интерьере. Смотрю на каждую мелочь и аксессуар: на сумочки, украшения, прически, маникюр, обувь. На то, какие фактуры выбирает человек: плавные, заостренные, мелкие или крупные», — поделилась эксперт.

По словам дизайнера, у мужчин считывать предпочтения всегда сложнее, чем у женщин. Она отметила, что, в какой бы среде не находился человек, он всегда привнесет в наряд что-то свое.

«Даже когда мы идем на работу в офис в деловом стиле, мы подбираем под себя каждую деталь. У каждого свои предпочтения, характер, любимая цветовая гамма», — сказал специалист.

Боровская также добавила, что мода влияет на образы людей, но они все равно стараются вытаскивать из нее тренды, которые им нравятся. Тот же принцип касается и интерьеров. По словам эксперта, не стоит гнаться за модными решениями в оформлении квартиры, ведь обычно жилище оформляется не на год, а на более долгий срок.

Специалист отметила, что люди не всегда понимают, как они хотят сделать ремонт. Поэтому дизайнеру важно уметь считывать стиль одежды клиента и предложить ему нужное направление в декоре.

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