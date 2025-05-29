Разгоняйте туман, открывайте путь: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 2 по 8 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

На этой неделе нужно быть особенно внимательными с вопросами финансов — сразу два дня без богатства, которые могут принести ошибки, издержки и трудности.

Денежные вопросы не следует решать в среду и четверг. На субботу планируйте генеральную уборку, а в понедельник и среду лучше не обращаться к врачу.

2 июня, понедельник

День Водного тигра

5-tv.ru

Благоприятные звезды «Желтый охват» и «Небесное счастье» поддерживают энергии дня. К ним прибавляется целая плеяда замечательных звезд, однако вместе с ними прилетает и негативная звезда, и звезда болезней. Поэтому медицинские и вопросы здоровья лучше решать в другие дни.

Сегодня допустимо собирать долги, ходить на романтические встречи, отдыхать и не слишком выходить за рамки привычных занятий. Структура дня также не слишком располагает. Есть риск нарваться на обман или предательство, также высока вероятность споров и проблем. Будьте внимательнее.

Совет 易经: 13 общее в человеке. Стратегия достижения сплоченности и единодушия в коллективе. Пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

3 июня, вторник

День Водного кролика

5-tv.ru

Этот день известен как день пустоты, здесь же оказывается печально известная комбинация «Красного феникса» и «Абордажного крюка». В такой плохой компании ничего путного выйти не сможет. Тем не менее сегодня допустимо проводить совещания и встречи, подписывать бумаги, инвестировать, стартовать с какими-то проектами и отдыхать.

Структура дня «Великий Белый попадает в сети» может указывать на ошибки из-за поспешных действий, без предварительной проработки плана. Китайские тексты советуют: продумайте свои действия прежде чем к ним приступать.

Совет 易经: 54 приход девы. Стратегия заключения правильного союза. События происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

4 июня, среда

День Деревянного дракона

5-tv.ru

Звезда небесного успеха становится во главе этого дня. Однако несмотря на это, сразу две звезды не дадут вам получить нужные результаты в сфере богатства и сфере здоровья медицины. День без богатства накладывает существенные ограничения на финансовые транзакции в этот день — не стоит открывать счет, брать кредит или досрочно его гасить, проводить крупные финансовые транши и договариваться о гонорарах из-за риска финансовых потерь.

Также вопросы здоровья лучше решать в другое время. К тому же, здесь оказывается ша ци, которая делает этот день не подходящим для начала чего-то нового.

Совет 易经: 38 разлад Стратегия невовлеченности в разногласия. Приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю: тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

5 июня, четверг

День Деревянного змея

5-tv.ru

Сопровождается прекрасной звездой «Желтая сеть» и «Красный сандал» — это делает такой день идеальным для земляных работ, выкапывания водоемов, переезда в новый дом и путешествия.

Позитивные энергии этого дня принесут процветание вам и вашим близким. Сегодня хорошо обращаться за медицинской помощью, отправляться на свидание, начинать обучение. Однако важно учесть, что этот день — день без богатства. И поэтому именно финансовые операции он будет обрушивать и не давать финансовой стороне любых вопросов пройти гладко. Пожалуйста, учитывайте этот момент.

Совет 易经: 5 выжидание Стратегия выжидания подходящего момента. Выждите: скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

6 июня, пятница

День Огненной лошади

5-tv.ru

Содержит очень неблагоприятную резкую энергию, которая способствует юридическим трудностям, сплетням, одиночеству и болезням. Чтобы избежать этих нежелательных результатов, лучше в такой день заниматься чем-то обычным: проводить встречи, планировать, отправляться на свидания, обращаться за медицинской помощью, начинать обучение, мягко расставаться.

Успешному ходу таких дел поспособствует структура «Птица спешит в пещеру» — любимая структура китайцев. Она дает легкий ход дел, легкие позитивные результаты.

Совет 易经: 28 чрезмерность в большом. Стратегия действий в чрезвычайной ситуации. Продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

7 июня, суббота

День Огненной козы

5-tv.ru

Плохо для крупных мероприятий, зато весьма подойдет для генеральной уборки, наведения порядка во всех делах — избавления от ненужного в мыслях, пространстве. Хорошо в такой день избавляться от вредных привычек, начинать путь к стройности. Структура Благородная звезда встречает преграды, дает проблемы с документами, путешествиями, обучением. Инициатива в такой день наказуема.

Совет 易经: 18 брожение. Стратегия выхода из внутреннего застоя. Вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

8 июня, воскресенье

День Каменной собаки

5-tv.ru

Счастливая звезда «Небесная радость» и «Небесное счастье» определяют позитивные энергии этого дня. Они делают его подходящим для похорон, свадьбы, путешествий. Однако для закладки фундамента и других земляных работ он не годится.

В такой день хорошо инвестировать, подписывать контракты, собирать долги. Структура «Зеленый дракон» попадает в небесную тюрьму и указывает на возможные финансовые неприятности и трудности из-за завышенных запросов.

Совет 易经: 59 разлив. Стратегия бегущей волны. Распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям