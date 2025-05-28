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О роли НАТО в конфликте на Украине и других актуальных темах поговорили представители со всего мира.

Многополярный мировой порядок, установленный Россией и ее партнерами, подвергается все новым угрозам коллективного Запада, а значит общую безопасность надо укреплять. Именно этим сейчас занимаются в Москве на Встрече высоких представителей по безопасности.

Сегодня — основной день работы этого влиятельного международного форума. Он 13-й по счету. За позициями делегаций, представляющих почти половину мира следит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

129 делегаций из 105 стран мира. Представители БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лиги Арабских государств, ОДКБ и Африканского союза. В Москве собрались те, кого западный взгляд на мир, по большому счету, не устраивает — а это большая часть населения планеты. Отдельное приветствие делегатам отправил президент России Владимир Путин.

«Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — сказал российский лидер.

В повестке дня — вопросы международного сотрудничества.

«Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, основная задача мирового сообщества — построение такой архитектуры безопасности, в основе которой лежали бы принципы равноправия и уважения культурно-цивилизационных самобытностей», — подчеркнул глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Западные страны, последние десятилетия считавшие себя главным мерилом норм и правил международной политики, так или иначе приняли участие во всех возможных конфликтах планеты. И происходили эти конфликты в странах, которые в Берлине, Лондоне или Вашингтоне называли странами третьего мира.

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова не могло не коснуться и конфликта на Украине. Большинство делегаций в зале прекрасно понимают озабоченности нашей страны.

«Напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в Декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального внеблокового безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерации, и всеми остальными членами», — напомнил Лавров.

Запад, пытаясь казаться нейтральным и диктовать свои условия не то, что для заключения каких-то договоренностей на Украине, но даже для начала переговоров, на деле является очевидной стороной конфликта.

Эта небольшая выставка, прямо перед залом пленарных заседаний — лишь малая часть того, что доказывает прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. Почти все, что находится здесь, произведено в Германии, Британии и США.

О том, что такое западные стандарты безопасности, прекрасно помнят на Балканах. Экс-президент республики Сербской Милорад Додик напрямую связывает то, что случилось с Югославией с ситуацией на Украине.

«Коллективный Запад именно на сербских землях тестировал гегемонистическую безопасность, так называемый гуманитарный интернационализм. И под этим знаменем была осуществлена военная агрессия против Сербии. Нас атаковали дважды. Когда нас бомбили, то использовали бомбы с обедненным ураном. И дети, которые сейчас рождаются на нашей земле, сталкиваются с большими проблемами со здоровьем», — рассказал Додик.

Делегации, представляющие почти половину планеты, намерены не только обсудить свои проблемы, но и выработать такую систему, которая сделает мир намного безопаснее и свободнее.