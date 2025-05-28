Более девяти миллионов счетов с начала года оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С помощью сервиса можно воспользоваться функцией единовременной оплаты.

С каждым годом жители столицы все чаще используют сервис «Мои платежи» на mos.ru и в городских мобильных приложениях. В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что благодаря постоянному развитию сервиса его востребованность растет: только с начала 2025 года с его помощью горожане оплатили около 9,2 миллиона счетов. Это на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего горожане пользовались сервисом для оплаты счетов за детский сад и продленку, жилищно-коммунальные услуги по единому платежному документу (ЕПД), электроэнергию, домашний телефон и интернет, а также пополняли карты школьников «Москвенок».

«Сервис “Мои платежи” предоставляет жителям столицы возможность оплачивать более девяти тысяч услуг городских и коммерческих организаций удобными платежными инструментами. За семь с половиной лет работы горожане оплатили с его помощью более 115 миллионов счетов. При этом сервис постоянно развивается: например, в прошлом году для пользователей был введен дополнительный способ оплаты счетов с помощью системы быстрых платежей, добавлены функции для просмотра баланса и приобретения проездных билетов на городской транспорт, а также получения и оплаты счетов за воду, не включенных в ЕПД. Уже в этом году в сервисе появились новые опции для удобной оплаты проезда по трассам М-12, ЦКАД и Западному скоростному диаметру, а также настройка подключения уведомлений о выставлении новых счетов из ЕПД за нежилые помещения. Для пользователей сервиса это дополнительные возможности своевременно получать информацию о поступлении новых счетов и экономить время для их оплаты», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Сервис «Мои платежи» автоматически находит неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете заполнены необходимые данные. Чем больше сведений о документах добавит пользователь, тем полнее будет информация в сервисе. Если же их недостаточно, найти нужный счет и одновременно внести информацию можно прямо в сервисе. Для этого нужно воспользоваться виджетами «Документы и данные», «Счет по УИН» или «Свидетельство ТС». Чтобы не пропустить платеж, можно настроить подписку на получение сообщений о новых счетах. После этого информация о них будет автоматически поступать по электронной почте или в виде пуш-уведомлений в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Сократить время на оплату регулярных авансовых платежей помогут шаблоны. Еще в сервисе можно настроить автоплатеж по расписанию, выставленному счету или порогу баланса. А если требуется сразу оплатить несколько счетов, то в сервисе можно воспользоваться функцией единовременной (пакетной) оплаты.

Функция автоплатежа есть и в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Чтобы его настроить, необходимо после авторизации и первого пожертвования выбрать сумму и настроить регулярное списание. В благотворительном сервисе представлены проверенные фонды, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, попавших в трудную жизненную ситуацию одиноких людей и семьи, бездомных кошек и собак, а также экологические, научные и образовательные проекты и инициативы. На странице проекта горожане могут поддержать любую программу или выбрать несколько — в этом случае сумма пожертвования разделится на всех поровну.

Оплата счетов через систему быстрых платежей (СБП) избавляет горожан от необходимости указывать реквизиты банковской карты. А до 10 января 2026 года при использовании СБП в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru жители столицы могут оплачивать счета без комиссии, а также получать кешбэк в размере одного процента от суммы платежа (при оплате услуг определенных категорий через СБП). Для этого необходимо перед осуществлением платежа пройти регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Кешбэк рублями автоматически вернется в течение минуты на банковский счет, с которого была совершена оплата через СБП. Акцию проводит Национальная система платежных карт — операционный платежный и клиринговый центр СБП. Подробнее узнать об организаторе, сроках и правилах проведения акции можно на сайте vamprivet.ru, а также в инструкции на портале mos.ru. При возникновении вопросов участники акции могут обращаться в службу поддержки портала mos.ru в разделе «Обратная связь» и по телефону горячей линии: +7 495 539⁠-55⁠-55 (круглосуточная информационно-справочная служба по оказанию государственных услуг).