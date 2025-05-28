Церковные, народные и воинские: какие праздники отмечают 28 мая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В эту дату стоит наблюдать за погодой и прилетом птиц.

В России и мире 28 мая насыщен на праздники. В нем собрались и православные торжества, и народный Пахом Теплый, и профессиональный день пограничников. Подробнее обо всех торжествах и их традициях рассказал URA.RU

День пограничника

В России 28 мая неотрывно связано со служащими в пограничных войсках. Праздник был закреплен в 1994 году, хотя отмечать его начали еще в 1918 году. Именно в это время появились первые стражи границы и безопасности суверенитета страны в подразделении советской армии.

Традиционными символами для этого праздника стали «зеленые фуражки» и «краповый берет», которые являются отличительными знаками пограничников. В этот день поздравляют служащих и ветеранов, а также чтят подвиги защитников страны.

Международные праздники

28 мая в мире принято говорить о защите женского здоровья. Мировые организации устраивают конференции и акции, чтобы привлечь внимание к проблемам их организмов: вопросам гинекологии и онкологии, не изученности женских тел, репродуктивной медицине и профилактике заболеваний.

Помимо этого, 28 мая можно поздравить брюнеток с их днем. Темноволосые девушки обычно участвуют шуточных в конкурсах и фотосессиях.

Праздники других стран

В 1918 году 28 мая была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан— первой советской республики в мусульманском мире. В честь дня независимости проводятся парады, фестивали и официальные церемонии.

Также эту дату с Азербайджаном делит Армения. Граждане государства празднуют день образования Республики в 1918 году.

Православные праздники

Предпоследний день торжественной череды Воскресения Христова в этом году приходится на 28 мая. Он называется Отдание праздника Пасхи. Его суть заключается в том, что Иисус Христос явился ученика в течение этого времени прежде, чем вознесся на небеса. Этот день предшествует Вознесению Господню, который происходит на 40-й день после Пасхи — в 2025 году это 29 мая.

Народный праздник

Пахом Теплый (Пахом Бокогрей) также отмечается 28 мая. Он символизирует окончание холодного периода и начало лета. На Руси начинали готовиться к посевам и работам в огороде.

Традиционно крестьяне наблюдали за поведением птиц. Массовое возвращение стрижей и ласточек считалось знаком стабильного тепла. А также люди читали молитвы и проводили обряды для защиты в честь святого Пахомия.

Люди верили и приметы на Пахом Теплый. В этот день не стоит начинать новые важные дела, так как они принесут неудачу. Нужно избегать ссор — они приведут к несчастьям. Нельзя обрезать волосы и ногти — это также предвещает потерю удачи. Лучше посвятить день отдыху и планированию посевов.

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