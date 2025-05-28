Новые технологии и увеличение ассортимента: как растет производство продуктов питания в столице

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва обеспечивает более шести процентов оборота пищепрома России.

Оборот столичных производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025-го составил 221 миллиард рублей, увеличившись на 10,3 процента в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Московская пищевая промышленность активно развивается. Предприятия расширяют производственные мощности, внедряют новые современные технологии, что позволяет им увеличивать объемы и качество продукции и поставлять ее не только на столичный рынок, но и в другие регионы страны. В январе — марте 2025 года оборот пищевой промышленности достиг 221 миллиарда рублей, более чем на 10 процентов превысив показатель первого квартала прошлого года. Около 21 процента из этого объема, или 46 миллиардов рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Почти 15 процентов, или 32,7 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, более 12 процентов, или 26,9 миллиарда рублей, — производители молочной продукции», — рассказала Мария Багреева.

Лидерами роста по итогам первого квартала стали компании, специализирующиеся на выпуске масложировой продукции. Их оборот за год вырос почти в девять раз — до 649 миллионов рублей. Мукомольные заводы увеличили выручку почти на 39 процентов — до 5,3 миллиарда рублей. Производители фруктовых и овощных консервов нарастили оборот на 35 процентов — до 7,4 миллиарда рублей.

Более 77 процентов оборота пищевой промышленности, или 171,1 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Их оборот вырос на 5,5 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года. Малые предприятия заработали 49,7 миллиарда рублей — это почти 23 процента отраслевого оборота. За год их выручка увеличилась на 31 процент.

Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Доля этой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составляет 12,9 процента. Столица обеспечивает более шести процентов оборота пищепрома России.

«Сегодня в столице более 320 предприятий выпускают широкий ассортимент продуктов питания. По поручению Сергея Собянина город активно развивает продовольственный сектор промышленности и предлагает компаниям набор эффективных инструментов поддержки. Кроме того, формируем в ТиНАО масштабный пищевой кластер, где разместятся производства мясных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.