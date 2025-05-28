Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Солодков; 5-tv.ru

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Огонь стремительно распространяется по верхушкам деревьев.

Лесной пожар угрожает поселку Букачача в Забайкалье. Над районом поднимается огромный столб едкого дыма. Огонь стремительно распространяется по верхушкам деревьев. В зоне риска — жилые и хозяйственные постройки. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Он раздувает пламя. А жители населенных пунктов, которым огонь сейчас не угрожает, задыхаются от дыма.

Подбираются лесные пожары и к населенным пунктам в Бурятии. На юге республики эвакуировали целый поселок. Более 90 человек были вынуждены оставить свои дома. Всю ночь там дежурили отряды спасателей. И пока им удалось отстоять поселок. Продолжается борьба с пожарами и в труднодоступных районах. Специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали несколько очагов. К тому же, впервые за долгое время в некоторых районах Бурятии прошел дождь. А столицу республики вовсе накрыл снегопад! По-настоящему зимними кадрами делятся пользователи в социальных сетях.