Крепкие и сытные: какую пользу здоровью приносят орехи

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Данный продукт можно есть каждый день, если соблюдать рекомендации экспертов.

В орехах содержится клетчатка, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови. Об этом изданию «Известия» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Елена Чуракина.

По словам медика, орехи обладают большим количеством полезных свойств. Например, в этих дарах природы есть клетчатка, которая участвует в нормализации уровня глюкозы в крови и поддерживает здоровое пищеварение.

«Кроме того, в орехах присутствует множество минералов, необходимых для различных обменных процессов. Например, магний и калий нужны для работы сердца, железо — для кроветворения, цинк — для здоровья кожи, волос и ногтей, а фосфор — для поддержания прочности зубов и костей», — уточнила эксперт.

Врач также отметила, что разные виды орехов отличаются по составу, а значит и по полезным свойствам.

Грецкие из-за содержания омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, магния и меди укрепляют сосуды и поддерживает работу сердца. Миндаль помогает сохранить здоровье пищеварительного тракта и кожи, так как в его составе есть растительные белки, витамин Е, кальций и клетчатка. Фундук также положительно влияет на кожный покров и волосы. В этих орехах много витамина Е и биотина. В фисташках есть витамин В6, калий и лютеин. Данные вещества полезны для зрения и сосудов. В состав кешью входят цинк и железо, которые положительно влияют на работу иммунной и нервной систем. Бразильский орех — это источник селена, он защищает клетки от повреждений и положительно сказывается на функционировании щитовидной железы.

Специалист рекомендовала употреблять около 150-210 граммов орехов в неделю, то есть приблизительно по 30 граммов в сутки. Если придерживаться данной дозировки, то такие дары природы можно есть каждый день. Однако стоит учесть, что больше пользы они принесут в сыром или слегка обжаренном виде без добавления сахара или соли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой орех защищает от рака.