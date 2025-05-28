Сотрудницы Секретной службы США устроили драку под окнами Обамы

Фото: Sina Schuldt/ТАСС

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Инцидент произошел в полтретьего ночи.

В Вашингтоне две сотрудницы американской Секретной службы подрались около особняка бывшего президента США Барака Обамы, пока стояли на дежурстве. Об этом написала газета The Daily Mail.

Инцидент случился 21 мая в полтретьего ночи. В распоряжение издательства попала аудиозапись, на которой слышно, как перед дракой один из агентов хочет привлечь к проблеме начальника, а также угрожает коллеге.

«Могу ли я вызвать начальника перед тем, как надеру задницу этой девушке?» — сказала она.

В Секретной службе добавили, что участниц конфликта отстранили от выполнения обязанностей, пока ведется внутреннее расследование. Также ее представители пояснили, что нарушение строгого кодекса, который относится ко всем сотрудникам, неприемлемо.

Ранее, писал 5-tv.ru, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм обокрали в ресторане. У нее похитили сумку с личными вещами, важными документами и денежными средствами. Также злоумышленник украл ключи от квартиры и водительские права.