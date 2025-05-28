«Полная катастрофа»: сын Трампа высмеял Харрис после ее выступления

Фото: Reuters/Jungho Kim

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Речь политика показалась наследнику американского лидера комичной.

Сын президента США Дональд Трамп-младший готов проститься со своим криптокошельком в случае, если бывшая вице-президент государства Камала Харрис попробует объяснить, как работает блокчейн. Об этом он заявил на ежегодной конференции Bitcoin 2025, проходящей в Лас-Вегасе.

По словам Трампа-младшего, при реализации его идеи речь Харрис стала бы «величайшим словесным салатом» в истории всех ее выступлений.

«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем. Полная катастрофа», — иронично заметил он.

До этого выступление Харрис перед актерами мюзикла в Нью-Йорке обсудили критики американских СМИ. Журналисты сравнили политика с «пьяной тетушкой», поскольку ее речь была бессвязной. В феврале Харрис вместе с мужем побывала на бродвейском шоу, где пространно говорила перед аудиторией. Ее высказывания газета New York Post назвала «словесным салатом».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп обвинил Харрис в подкупе знаменитостей во время предвыборной кампании.