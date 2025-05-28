Центробанк планирует снизить тарифы по ОСАГО в регионах с низкой аварийностью

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Водители смогут получить скидки на страхование до 20%.

ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — Прим. ред.) может подешеветь сразу в нескольких регионах. Как выяснили «Известия», приятный бонус появится в субъектах, где автомобилисты водят осторожно.

В Центробанке пояснили, что планируют ранжировать регионы по уровню аварийности. Таким образом скорректируют тарифы и сделают их справедливыми. Например, в республиках Кавказа и на Дальнем Востоке страховщики несут серьезные убытки. Аварии там происходят регулярно. А компенсируют расходы на выплаты по ОСАГО за счет аккуратных водителей. Ведь для них тарифы тоже растут.

Регулятор хочет увеличить надбавку там, где выше риск попасть в ДТП. А в регионах с безопасными дорогами, наоборот, уменьшить тарифы, как ожидается, на 10-20%.