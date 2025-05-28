«Народу много погибло»: 30 лет назад мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Михалев; 5-tv.ru

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До основания были разрушены 17 пятиэтажек.

Трагедия, которая унесла жизни более двух тысяч человек. На Сахалине сегодня вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории России. Ровно 30 лет назад с лица земли был полностью стерт поселок Нефтегорск. Сильнейшее землетрясение менее чем за 20 секунд разрушило все жилые дома, клуб, столовую и школу. В этот вечер выпускники отмечали там последний звонок. С теми, кому удалось выжить под завалами и кто их спасал, встретился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.