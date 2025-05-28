Все чисто: пляжи Крыма и Севастополя безопасны для отдыха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Роспотребнадзор регулярно берет пробы воды и воздуха.

Россияне могут спокойно ехать на отдых в Крым и Севастополь. Пляжи на полуострове абсолютно безопасны и соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты регулярно берут пробы воды, песка, выловленной рыбы. Затем образцы отправляют на исследование в лаборатории.

На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам. Мы продолжаем такой мониторинг, включая за выловленными объемами рыбы.

А вот что взывает настороженность, так это новый штамм коронавируса. В России зафиксировали уже четыре случая заражения. Ранее его выявили в Китае, Индии и США. Новый вариант похож по симптомам — на уже известный Омикрон. И, как правило, не вызывает тяжелой формы заболевания.