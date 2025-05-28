«Страну больше стал любить»: уличный художник пишет картины в зоне СВО

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Боец отряда «Русь» своими работами приближает победу.

Подвигам наших солдат на передовой посвящают стихи, документальные фильмы и даже картины. Десятки полотен и граффити в зоне проведения спецоперации создал боец отряда «Русь», а в недавнем прошлом — уличный художник. Несколько лет он прожил в Европе, но после начала СВО решил вернуться на Родину. Какое главное полотно в своей жизни мечтает создать военный с позывным «Линза» — узнал корреспондент «Изестий» Дмитрий Зименкин.

Туманные пейзажи войны под Часовым Яром — жуткие, но такие завораживающие. Или эпизоды зачистки северного квартала и жестокий бой лицом к лицу с врагом. Даже в этих пугающих картинах штурмовик-доброволец с позывным "Линза" видит основу для художественных высказываний и продолжает традиции советских Кукрыниксов, работавших в годы Великой Отечественной. Вот только в его работах меньше сатиры. Боец отряда «Русь» — уличный художник, шесть лет прожил в Европе: Париж, Амстердам, Берлин. Проводил выставки. Но когда началась СВО, "Линза" понял, что у него разные пути с нынешней богемой.

«Многие художники достаточно либерального настроя и какого-то патриотического я не замечаю. Может, это стало одной из причин, поводов пойти сюда. Кому-то проще на диване сидеть и в „Телеграме“ писать гневные посты, а мы вот здесь», — поделился боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Линза.

Однажды, найдя в отвоеванном квартале пару баллончиков с краской, "Линза" за минуту создал одну из работ. Закопченная от взрыва стена с подрисованной спичкой как напоминание о том, что конфликты всегда вспыхивают с чьей-то подачи. «Майдан. Донбасс. 2014 год». Чем не пацифистский манифест от того, кто самостоятельно пошел на фронт закончить затянувшуюся на десятилетие войну? Все знают распиаренного на весь мир художника-антимилитариста Бэнкси, который поддержал киевский режим. Линза малоизвестен, но в своем творчестве хотя бы честен, ведь за этот мир он не столько рисует, сколько воюет и неделями живет в развалинах Часова Яра под носом врага.

«Была эвакуация, были разрывы, приходилось мотать товарищей, помогать вытаскивать, это все происходило под обстрелами кассет, FPV-дронов. Нас закапывало в подвале FPV-дронами, тоже был такой достаточно щекотливый момент», — вспоминает Линза.

Штурмовик добровольческого корпуса из тех соотечественников, кто повидал полмира и прошел через переосмысление жизни. Теперь Линза хочет создать самое правдивое полотно в своей карьере, но для этого ему нужен самый важный штрих — довести дело до Победы.

«Я, наверное, свою страну больше стал любить. Был период, когда хотел эмигрировать, но в процессе понял, что нет, останусь в России. Удобно мыслить на своем языке, говорить на своем языке», — говорит он.