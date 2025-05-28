Темные пятна: названа главная опасность солнечного света

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Яркие лучи нарушают слезную защиту.

Солнечные лучи могут негативно сказаться на здоровье глаз. При длительном воздействии ультрафиолетового излучения (UV) повышается риск возникновения серьезных заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии и кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Солнце нарушает слезную пленку, которая защищает глаза. В результате меняется состав и уменьшается объем слезной жидкости. Так, в жаркое время года прогрессирует синдром сухого глаза с жжением, покраснением и болью глаз.

Повреждение хрусталика также происходит по причине ультрафиолетовых лучей. Оно может вести к катаракте, которая в России считается возрастным недугом, а в государствах, близких к экватору, развивается в молодом возрасте. К тому же у людей, проживающих в регионах с повышенной солнечной инсоляцией, часто наблюдается птеригиум — заболевание, при котором дупликатура конъюнктивы начинает нарастать на переднюю поверхность роговицы глаза. Такой исход — защитная реакция глаза при избытке солнечного света и пыльного воздуха.

Люди, у которых заболевания глаз уже есть, наиболее уязвимы к воздействию солнечных лучей. В числе подверженных к нему и те, у кого низкий уровень меланина — зеленоглазые, сероглазые и голубоглазые.

Детские глаза от такого воздействия следует беречь в первую очередь. Помогут качественные солнцезащитные очки либо панамка с широкими полями.

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